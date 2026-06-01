Bielsa: “Valverde? Si è affermato in diverse posizioni. In un Mondiale avere giocatori come lui è fondamentale”

01/06/2026 | 19:00:41

Il commissario tecnico della Nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su Federico Valverde:

“La prestazione di Valverde contro il Manchester City è stata la sua migliore. Pertanto, potrebbe essere un’opzione come ‘numero 8’. È un giocatore affermato in diverse posizioni. È versatile e, per un Mondiale , avere giocatori come lui è fondamentale. Ti permette di cambiare modulo o di interpretare il ruolo in modi diversi”.

Foto: Instagram Uruguay