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Bielsa: “Valverde? Si è affermato in diverse posizioni. In un Mondiale avere giocatori come lui è fondamentale”

01/06/2026 | 19:00:41

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Il commissario tecnico della Nazionale uruguaiana, Marcelo Bielsa, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole su Federico Valverde:
La prestazione di Valverde contro il Manchester City è stata la sua migliore. Pertanto, potrebbe essere un’opzione come ‘numero 8’. È un giocatore affermato in diverse posizioni. È versatile e, per un Mondiale , avere giocatori come lui è fondamentale. Ti permette di cambiare modulo o di interpretare il ruolo in modi diversi”.
Foto: Instagram Uruguay