Bielsa su Guardiola: “Lo ammiro. È inimitabile, soprattutto dal punto di vista del comportamento”

Anche Marcelo Bielsa,chiamato El Loco per il suo stile e molto spesso imitato dai suoi colleghi (con risultati alquanto diversi), si ispira a qualcuno. E quel qualcuno è Pep Guardiola, come ammesso dallo stesso tecnico del Leeds a DAZN: “Probabilmente è la persona che ammiro di più nel mondo del calcio, come allenatore e come persona. Penso sia il tecnico più genuino di tutti i tempi, il modo in cui gestisce le sue squadre è unico. Nessuno può imitarlo, è impossibile, soprattutto per quello che riguarda il suo comportamento fuori dal campo e per quello che riguarda il rapporto con i media. Sono stato fortunato, non lo vedo spesso ma quando ho il piacere di incontrarlo è sempre fonte di ispirazione per me”.

Foto: Leeds Twitter