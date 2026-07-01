Bielsa: “Sento che abbiamo deluso i tifosi. Non posso giustificare la posizione che abbiamo ottenuto”

01/07/2026 | 09:59:48

Il commissario tecnico della Nazionale uruguaiana Marcelo Bielsa, ha parlato nella conferenza stampa organizzata in seguito all’eliminazione dell’Uruguay nella fase a gironi. Queste le sue parole:

“Se devo valutare la prestazione di una squadra allenata da me, sento che abbiamo deluso i tifosi. È una frustrazione enorme: era del tutto imprevedibile che finissimo nella posizione in cui siamo arrivati. Difficile anche solo immaginarlo. È una caduta difficile da sopportare. Il calcio è qualcosa che suscita passioni ed emozioni, e spiegare ciò di cui siamo stati protagonisti, per quanto io possa essere sincero, non è qualcosa che possa essere accettato. Non posso giustificare la posizione che abbiamo ottenuto. La gestione delle risorse che avevo a disposizione non è stata sufficiente. Abbiamo fatto il massimo: io, i miei collaboratori e i giocatori. Sono convinto che, anche se avessi preso strade diverse, non sarei riuscito a cambiare i risultati che abbiamo ottenuto. Il sostegno che ho ricevuto è stato legato alla struttura che la AUF ha messo a mia disposizione, che è stata impeccabile, e al rapporto con il pubblico, che ho sentito vicino e che mi ha sostenuto prima del Mondiale. Non c’è alcun aspetto per cui possa lamentarmi di non aver avuto tutto il necessario per evitare i risultati che abbiamo ottenuto. Muslera? Il giorno prima della partita, Muslera aveva 38,1 di febbre e io, naturalmente, ne ero informato. Il giorno della partita non aveva più la febbre ed era pronto per giocare. Non aveva dolori né febbre. Era in condizioni ottimali. Lo stesso è accaduto con Fede Viñas: aveva detto al medico che gli faceva male tutto il corpo, ma che poteva giocare. In quella situazione, però, ho scelto di non farlo partire titolare. Una cosa che testimonia la grandezza di Muslera è che nessun giocatore mi aveva mai chiesto di essere sostituito, né che il motivo fosse l’impatto emotivo degli errori commessi. Muslera mi disse che era talmente provato per quell’errore, probabilmente anche in relazione a episodi precedenti, da preferire lasciare il campo perché riteneva che il gruppo fosse ancora in grado di lottare, mentre lui non si sentiva nelle migliori condizioni per continuare”.

Foto: Instagram Uruguay