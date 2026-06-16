Bielsa: “Non abbiamo giocato bene. Avremmo dovuto vincerla”

16/06/2026 | 10:13:56

Marcelo “El Loco” Bielsa, al triplice fischio dell’esordio Mondiale, è apparso tutt’altro che felice per la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo concesso qualcosa di troppo nel primo tempo. Non abbiamo fatto le cose come avremmo voluto. Questa partita avremmo dovuto vincerla, non c’è molto da dire. Non so se la partita è cambiata per le sostituzioni o per altri motivi ma la certezza è che avremmo dovuto vincerla”. Mentre è di vedute meno pessimistiche il capitano Valverde: “Abbiamo giocato molto meglio nel secondo tempo, abbiamo dato maggior intensità provando a trovare più gol. Siamo arrabbiati e frustrati ma sono anche felice per il lavoro della squadra e per non aver mai mollato. Potevamo pressare di più, calciare di più e trovare la via del gol. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi che ci hanno spinto dall’inizio alla fine della partita. Ma faremo il triplo nelle prossime partite”.

Foto: Instagram Uruguay