Bielsa: “L’hydration break spezza le partite e cambia il loro andamento”

21/06/2026 | 12:17:20

L’hydration break continua a non trovare sostenitori all’interno del Mondiale, tra il malumore dei tifosi e la contrarietà dei giocatori come Van Dijk, anche Marcelo “El Loco” Bielsa ha espresso il suo parere negativo in conferenza stampa: “Quando si è deciso di dividere la partita in 4 tempi, non si è pensato al possibile effetto su ciò che ha reso il calcio uno sport che fa innamorare. La gente si innamora per delle caratteristiche e all’improvviso ne trova altre. Ci sono state innovazioni di successo come il Var, che ha migliorato il gioco e va promosso ed apprezzato. Ma questi break durante la partita non aggiungono nulla e tolgono molto”.

Foto: Instagram Uruguay