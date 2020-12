Bielsa: “Le critiche dei media cercano di destabilizzare. Si analizzano solo i risultati e si cambia opinione dopo una settimana”

Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds, ha parlato oggi in conferenza stampa e, dopo la sconfitta per 6-2 con il Manchester United di domenica scorsa, ha parlato delle critiche ricevute e dell’approccio dei media. Queste le parole del tecnico argentino: “Non mi preoccupo troppo di ciò che pensa la stampa. Leggo e ascolto sempre, prendo il miglior messaggio possibile da ciò che trovo scritto. Quello che mi preoccupa è che ciò che viene scritto influenza le persone e fa diminuire la capacità di capire cosa accade. Inoltre si cerca di destabilizzare suggerendo ai calciatori che lo stile di gioco va cambiato. Certo, questo accade quando i risultati sono meno buoni e non conta nulla se nella precedente partita l’opinione espressa era completamente diversa. Non è un fatto nuovo per il mondo dei media, l’analizzare unicamente i risultati. Quello che viene fatto in questi casi è ridicolizzare lo stile di gioco di una squadra“.

Foto: Twitter Leeds United