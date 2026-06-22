Bielsa: “Il fattore decisivo per il risultato è stato il calo di intensità”

22/06/2026 | 10:30:59

L’Uruguay continua a rimandare la prima vittoria del Mondiale americano. 2 i pareggi che fin qui stanno frenando la Selezione sudamericana. Contro Capo Verde il 2-2 in rimonta è arrivato dopo un calo d’intensità, come ha spiegato Bielsa: “Quando ci siamo difesi bene, la partita ci ha permesso di passare in vantaggio. Quando abbiamo perso il controllo del gioco, abbiamo perso il vantaggio sui nostri avversari. Il fattore decisivo per il risultato è stato il calo di intensità, che non doveva succedere”. Spagna-Uruguay all’ultima non sarà quindi solo un big match, ma anche decisiva per il passaggio del turno.

Foto: Instagram Uruguay