Bielsa “El Loco”: da letto e cucina al centro sportivo agli allenamenti che continuano

Marcelo Bielsa è soprannominato “El Loco” è un motivo ci sarà. Dopo aver preteso, alla fine del 2018, letto e cucina al centro sportivo del Leeds per fare in modo che i calciatori non smarrissero la concentrazione e non perdessero tempo, adesso non c’è Coronavirus che tenga. Malgrado la totale emergenza che anche in Inghilterra hanno memorizzato, per Bielsa non esiste la minima ipotesi che debbano essere interrotti gli allenamenti. Anzi, si va avanti come se nulla fosse: il Leeds è reduce da cinque vittorie consecutive, può tornare in Premier, quindi per Bielsa non si stacca la spina, contrariamente a quanto hanno fatto gli altri club. Lui è semplicemente “El Loco”, soltanto i medici potrebbero fermarlo. E speriamo che lo facciano presto.

Foto: Marca