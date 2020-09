Bielsa: “E’ stata una grandissima vittoria in una partita difficile”

Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds, ha parlato dopo la goleada al Fulham ai microfoni di BTSport: “Oggi è stata una partita difficile, è stato difficile per noi imporre il nostro stile ai nostri avversari. Nella ripresa hanno ridotto il punteggio non perché noi non abbiamo giocato male ma è stato perché hanno giocato bene. E’ stata una grandissima vittoria.”

Foto: twitter Leeds