Bielsa contro Guardiola, è sfida spettacolo tra Leeds e City

Alle 18.30 sfida spettacolo tra il Leeds di Marcelo Bielsa e il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico dei citizens, nel presentare il match di Elland Road, ha speso parole al miele nei confronti del collega. «Probabilmente è la persona che ammiro di più nel mondo del calcio, come allenatore e come persona – ha detto -. Penso sia il tecnico più genuino di tutti i tempi, il modo in cui gestisce le sue squadre è unico. Nessuno può imitarlo, è impossibile, soprattutto per quello che riguarda il suo comportamento fuori dal campo e per quello che riguarda il rapporto con i media».

Foto: Twitter ufficiale City