Bielorussia, il campionato non si ferma: “La decisione di andare o meno allo stadio deve essere dei tifosi”

In Bielorussia il campionato non si ferma. Infatti, nonostante gli appelli dei tifosi, la Federcalcio ha risposto: “Abbiamo deciso di continuare a giocare sulla base dei dati che ci trasmettono i Ministeri di Salute e Sport. La situazione legata al Covid-19 è diversa di Paese in Paese e la stessa UEFA ha lasciato a ciascuna Federazione libertà di decidere. Né FIFA né UEFAci hanno chiesto di fermare il campionato. La decisione di andare o meno allo stadio deve essere dei tifosi. Da parte nostra stiamo adottando tutte le misure necessarie, come il gel disinfettante e il controllo della temperatura all’ingresso.”

Foto: Ticketpremier.com