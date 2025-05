Bicanic: “Sucic all’inter è nata a settembre. È migliore di quello che era Brozovic alla sua etá”

27/05/2025 | 16:15:42

L’agente di mercato croato, Miroslav Bicanic, è intervenuto in esclusiva a Sportitalia per parlare di alcuni suoi connazionali, fra i quali c’è anche Petar Sucic. Bicanic non rappresenta Sucic, ma di recente ha svelato di averlo proposto ai nerazzurri in tempi non sospetti: “Abbiamo iniziato a parlare dell’idea di Sučić all’Inter a settembre del 2024, prima che giocasse in Champions League e in Nazionale maggiore. Gli osservatori lo apprezzavano perché presentava caratteristiche differenti fra loro, tutte ai massimi livelli. E’ un piccolo Brozovic? È migliore di quello che era Brožović alla sua età, ma il tempo ci dirà se farà una carriera così brillante”.

Instagram Sucic