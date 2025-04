Biancolino dopo la promozione dell’Avellino: “Ho riportato la maglia dove l’avevo lasciata”

L’Avellino torna in Serie B dopo sette anni di attesa. Gli irpini si sono imposti 2-1 in casa del Sorrento – per l’occasione a Potenza – e hanno conquistato la promozione in cadetteria con una giornata di anticipo. Al termine della sfida, il tecnico dei lupi Raffaele Biancolino ha parlato ai microfoni di Primativvù: “Il destino ha voluto questo. Ho riportato la maglia dove l’avevo lasciata. Emozione unica perché questo popolo si merita questo ed altro. Godiamoci questa promozione pesante. Ci ho sempre creduto dal primo giorno. Oggi grazie a questi ragazzi ci siamo riusciti”.

Foto: Screen Instagram Avellino