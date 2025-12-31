Biancolino: “Arrivederci 2025. Non ti dimenticherò mai”

31/12/2025 | 16:44:57

Auguri di buon anno per Raffaele Biancolino, l’allenatore dell’Avellino, che sul suo profilo Instagram ha salutato il 2025 con un post che raccoglie tutti i momenti più belli di questo anno solare ormai giunto al termine: “Che la fine di quest’anno sia un momento di gratitudine e il nuovo anno un abbraccio di sogni, passione e serenità. Nello sport come in famiglia, che non manchino mai il cuore, l’unione e la gioia di condividere ogni passo. Arrivederci 2025, non ti dimenticherò mai. Buon anno a tutti”.

In effetti come potrà dimenticare questa annata il tecnico biancoverde, al primo anno su una panchina professionistica ha portato il suo Avellino in Serie B, con una promozione attesa in Irpinia da anni. E anche in serie cadetta, il tecnico campano sta facendo bene, metà classifica per un Avellino che è in linea con gli obiettivi.

Foto: Instagram Sportitalia