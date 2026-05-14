Bianco: “Vogliamo la Serie A. Non c’è margine di errore”

14/05/2026 | 18:31:56

Il tecnico del Monza, Paolo Bianco, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro la Juve Stabia valida per la semifinale playoff.

Le sue parole: “La verità è che è stato un momento incredibile, c’è voluto tanto per arrivare fin qua, abbiamo giocato contro una squadra di valore ma abbiamo fatto tutto con determinazione. Credo sia una vittoria meritata”.

Quand’è che avete capito come squadra che potevate fare qualcosa di grande? “Per me è stata una stagione difficile come sapete, ma devo ringraziare tutti per l’aiuto che mi hanno dato per superare quel momento. Ma è parte del passato. Sin dall’inizio della stagione il mister ci ha dato un’energia diversa, il punto è stato giocare partita dopo partita senza pensare oltre, anche perché giocando così tanto non serve farlo”.

Foto: sito Monza