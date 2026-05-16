Bianco: “Se si parla dell’arbitro che ha deciso la partita siamo fuori fase”

17/05/2026 | 00:03:39

Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juve Stabia.

Le sue parole: “Abbiamo sofferto nella parte centrale del secondo tempo quando la Juve Stabia ha meritato di segnarci due gol. Sapevamo che sarebbe stato complicato giocare qui, lo è per tutte perché loro hanno un’identità precisa e giocano un calcio bello anche da vedere. Il sintetico e l’ambiente travolgente hanno fatto il resto”.

Bianco poi si sofferma sulla punizione del pareggio fortemente contestata dai padroni di casa: “Secondo me non è sbagliato il fallo fischiato, l’arbitro ha penalizzato anche noi cartellino giallo dopo un quarto d’ora. Lo dico dal girone d’andata che la Juve Stabia avrebbe fatto un grande campionato, sono bravi a lavorare e parlerei di questo e non dell’arbitro. Se l’arbitro ha determinato la partita siamo fuori fase. La differenza tra ora e le partite di campionato è che non c’è tempo per recuperare. Mi tengo il vantaggio mio, ma la loro spensieratezza può pesare”.

Foto: sito Monza