Bianco: “Futuro? Da oggi ho due anni di contratto con il Monza”

29/05/2026 | 22:32:39

Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato a Sky Sport dopo la promozione in Serie A dei brianzoli: “Questi ragazzi hanno sempre dimostrato che sanno rialzarsi dopo essere caduti, e lo abbiamo fatto più volte. Dopo Spezia, Mantova. La cosa buffa è che quando sono arrivato a Monza mi dicevano ‘Il monzese deve soffrire’. Futuro? Da oggi ho due anni di contratto, perché è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di promozione”.

Foto: sito Monza