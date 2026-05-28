Bianco: “Da domani spero di avere due anni di contratto in più con il Monza”

28/05/2026 | 16:10:34

Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale playoff contro il Catanzaro: “Ho fatto un esempio ai ragazzi. Quando chiedevano a Michelangelo cosa vedesse guardando un pezzo di marmo, lui rispondeva che vedeva già il capolavoro all’interno; doveva solo togliere i pezzi che non servivano. Questa squadra deve fare la stessa cosa. Ha già nelle corde la Serie A, serve solo togliere gli ostacolini che non ci permettono di raggiungerla. Ho un altro anno di contratto, spero diventino altri due perché vorrà dire che saremo in A. Il futuro è a prescindere dalla categoria, ma spero da domani di avere due anni in più. E in caso di festa promozione, niente fioretti plateali: “Non ho fatto nessun voto, ma ho un posto dove andare e stare lì da solo. Ve lo dirò quando sarò lì”.

Foto: sito Monza