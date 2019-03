Serie B: Bianchetti più Henderson, il Verona sbanca Perugia e aggancia il 2° posto

Colpo del Verona che sbanca Perugia e si aggiudica l’anticipo del 28esimo turno di Serie B. La squadra di Grosso, alla seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Venezia, passa 2-1 sul campo del Perugia. Al “Curi” succede tutto nella ripresa: ospiti in vantaggio al 54’ con Bianchetti, poi Henderson trova il raddoppio al 60’; all’86’ Verre sigla la rete della bandiera, che non basta al Perugia per evitare la sconfitta tra le mura amiche. Con questo successo il Verona sale a quota 45 punti agganciando momentaneamente il Palermo al secondo posto. La formazione di Nesta resta ferma a 36. Di seguito il quadro completo di questo turno di campionato cadetto.

Venerdì 8 marzo

21:00 Perugia-Verona (Verre – Bianchetti, Henderson)

Sabato 9 marzo

15:00 Cittadella-Pescara

15:00 Cosenza-Brescia

15:00 Lecce-Foggia

18:00 Spezia-Padova

Domenica 10 marzo

15:00 Ascoli-Livorno

15:00 Cremonese-Benevento

21:00 Salernitana-Crotone

Lunedì 11 marzo

21:00 Venezia-Palermo

Classifica: Brescia 47; Palermo, Verona 45; Pescara 44; Benevento 43; Lecce 41; Perugia 38; Cittadella 36; Salernitana, Spezia 34; Cosenza 33; Ascoli 30; Cremonese 27; Foggia*, Venezia, Livorno 26; Crotone 23; Carpi 22; Padova 20.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Twitter Lega B