Beukema: “Se in campionato porti l’intensità della Champions hai più probabilità di vincere”

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su diversi temi, tra cui anche l’interesse di tante big.

Queste le sue parole: “La Champions ci ha dato l’intensità da tenere. Quando, dopo aver giocato in Champions, ci siamo rimessi in campionato, abbiamo sempre tenuto un ritmo continuo, tosto. Poi a volte non sempre ti riesce tutto, ma se in A porti l’intensità della Champions hai più probabilità di vincere”

Interesse di big europee: “Mio papà è il mio agente assieme a un’altra persona, a loro ho sempre detto: quando c’è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato ma ripeto, io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto”.

Eppure c’è chi, anni fa, non credeva in lei: “Giocavo negli Eagles. Mi dissero che non avevano fiducia in me, mi invitarono anche a cambiare aria o restare col minimo dello stipendio. Rimasi. Poco alla volta guadagni fiducia, qualcuno si infortunò e trovai le giuste occasioni: e feci diversi gol. Da lì iniziò”.

Foto: X Bologna