Beukema: “Partita più importante della mia carriera. Siamo carichissimi”

14/05/2025 | 20:55:12

Sam Beukema, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Coppa Italia contro il Milan: “Non ci sono tanti ragazzi che hanno giocato una finale, siamo carichissimi per vincere questa partita: è quella più importante della mia carriera e credo per tutti i miei compagni. Vogliamo vincere”.

Sulle parole di Italiano: “Ci ha detto che non dobbiamo cambiare, siamo arrivati qui con un modo di giocare e non dobbiamo cambiarlo per nessuno”.

Foto: x-bologna