Beukema: “Motta, Italiano e Conte sono allenatori straordinari. Voglio migliorare in zona offensiva”

20/10/2025 | 19:48:58

Sam Beukema ha parlato a Sky alla vigilia della partita tra PSV e Napoli: “Sappiamo che il PSV ha grande qualità soprattutto quando hanno la palla. Fanno il tipico calcio olandese offensivo. Noi dobbiamo stare attenti e se riusciamo a farlo possiamo fare una grande prestazione. Abbiamo qualche infortunato e i nuovi si devono ancora adattare. Io? sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra. Io sono stato fortunato ad avere allenatori come Thiago Motta, Italiano e Conte adesso, sono tre allenatori straordinari, che mi hanno aiutato molto ad essere un calciatore completo anche in fase offensiva”.

FOTO: Insta Beukema