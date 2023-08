Beukema: “Mi piace molto la filosofia di Thiago Motta”

Durante l’intervista concessa a BFC Week, il difensore del Bologna, Sam Beukema, ha così parlato dei suoi primi giorni in rossoblu: “Mi piace molto la filosofia del mister. Credo che si sposi bene con le mie caratteristiche e condivido i principi di gioco che vuole svilppuare ed è una cosa positiva. Sono contento di essere al Bologna e che Thiago Motta sia il mio allenatore”.

Poi ha proseguito: “Penso che questo sia il passo avanti ideale per me, per la mia carriera come calciatore e anche come persona. Questa, di fatto, è la mia esperienza lontano da casa. Qui a Bologna migliorerò perché mi misurerò con un torneo di un paese diverso e di livello più alto. E non vedo l’ora di giocare al Dall’Ara, di fronte ai nostri tifosi. La prima partita contro il Milan ci faremo trovare pronti e non vedo l’ora di scendere in campo, perché ci sarà anche tutta la mia famiglia, sarà fantastico”.

Foto: Profilo Facebook ufficiale Bologna