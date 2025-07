Beukema, le visite e una precisazione

16/07/2025 | 12:30:44

Ringraziamo “CalcioNapoli24” che spesso riporta le nostre notizie citando puntualmente la fonte. Ma dobbiamo precisare su Beukema che già alle 18,29 di ieri avevamo anticipato come le visite, inizialmente fissate per oggi a Roma, sarebbero probabilmente slittate perché si stava lavorando per un totale accordo sulle commissioni. E che comunque non sarebbe stato dato il placet prima della completa quadratura, oltre il totale accordo Napoli-Bologna. Forse loro non si sono accorti di quel lancio perché alle 23,35 ne hanno fatto un altro attribuendoci il fatto che noi avessimo confermato una loro notizia delle 22,55 sullo slittamento delle visite. Ma è esattamente il contrario perché, oltre quattro ore prima, avevamo avvertito che il via libera per gli accertamenti strumentali non sarebbe arrivato fino al completamento dell’intera operazione Beukema-Napoli. Speriamo in futuro di essere confermati su altre operazioni da noi svelate, per esempio Milinkovic-Savic e Ndoye, quando evidentemente saranno definite.

