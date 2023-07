Beukema: “La Serie A è un campionato importante. Posso crescere moltissimo”

Sam Beukema, nuovo difensore del Bologna, si è presentato oggi con la compagine emiliana.

Queste le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, conosco la zona perché mia mamma ha vissuto dieci anni a Riccione. Sono molto molto contento, ovviamente ho già visto partite del campionato italiano, seguo per esempio Schuurs del Torino, De Vrij, perché mi piace vedere come i difensori olandesi si comportano nella Serie A. Penso che sia uno dei campionato più importanti del mondo e sicuramente il più importante per imparare la fase difensiva”.

Che impressione ha avuto dei nuovi compagni e di Motta?

“Mi ha aiutato per primo Schouten e mi ha dato il giusto benvenuto, ma non solo lui, tutti mi hanno accolto molto bene. Buone sensazioni, sono molto contento di questo. Sono anche molto contento di giocare per Thiago Motta, che è stato un grande giocatore e sarà un privilegio imparare da lui. Ho già parlato con lui ma non abbiamo ancora approfondito i discorsi più di tanto”.

Quali sono le sue caratteristiche? “Negli ultimi anni sono migliorato molto dal punto di vista del possesso palla, mi piace avere molto il pallone. Prima ai Go Ahead Eagles difendevamo più bassi, mentre negli ultimi anni con l’AZ avevamo di più la palla e sono migliorato da quel punto di vista. Allo stesso tempo mi piace il duello con l’attaccante e vincere il contrasto”.

Quali sono i suoi obiettivi? “L’anno scorso con l’AZ siamo arrivati in semifinale di Conference League, quindi è un’esperienza che ho già nel mio bagaglio. Sicuramente arrivare in Nazionale è un grande obiettivo, e qui a Bologna in Serie A voglio dimostrare il mio valore per arrivare a giocare nella nazionale olandese”.

Foto: facebook Bologna