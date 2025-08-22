Beukema: “La chiamata del Napoli è stata un onore. Conte chiede tanto, vorrei il mio primo scudetto”

22/08/2025 | 21:05:37

Sam Beukema ha parlato a Dazn del suo approdo al Napoli: “Non ti arriva ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia. È stata un onore enorme. Penso mi abbiano scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e questa è la prima ragione. La prima volta con Romelu e Kevin è stato bellissimo, sono due giocatori di grande livello. Mi hanno sorpreso un po’ perché sono molto umili, abbiamo scherzato molto e mi hanno aiutato a entrare nel gruppo, soprattutto Romelu che era qui da un anno. Sono contentissimo di lavorare con loro, non vedo l’ora di continuare. Conte? È stato bello con lui dal primo minuto, chiede tanto a livello di intensità, i ritiri sono stati belli tosti, ma ci sta perché spero e penso che faccia la differenza. Tutti sanno esattamente cosa fare in campo, è molto attento su tutti i dettagli del gioco. Obiettivi? Vorrei vincere il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come hanno fatto l’anno scorso, partita dopo partita. Abbiamo tante sfide da disputare, ci sono 4 competizioni e vorrei vincere il mio primo campionato. Sarebbe un bell’obiettivo personale”.

FOTO: Sito Napoli