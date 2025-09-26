Beukema: “Ho accettato il Napoli perché non capita tutti i giorni una chiamata dei campioni d’Italia”

26/09/2025 | 22:43:21

Sam Beukema ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A partendo dai motivi che lo hanno portato al Napoli: “Ho scelto il Napoli perché non ti attendi ogni giorno una chiamata dai campioni d’Italia, è stato un onore enorme ovviamente. Penso che mi hanno scelto soprattutto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, voglio migliorarmi sempre e aiutare la squadra. Mi piace anche adattarmi a tutti i moduli di gioco. Ho già una bel rapporto con tutti i difensori qui a Napoli: Amir, Juan, Alessandro e Luca. Se il mister ha bisogno di utilizzarmi con la difesa a 3 o 4, io sono sempre disponibile. Lukaku e De Bruyne? Sono due giocatori di grande livello, mi hanno sorpreso anche un po’ perché sono molto umili. Abbiamo già fatto tanti scherzi insieme, mi hanno aiutato anche a entrare subito nel gruppo, soprattutto che Lukaku era già qui da un anno. Sono contentissimo di essere con loro e anche contro durante gli allenamenti. Non vedo l’ora di continuare con loro. Vorrei vincere anche il mio primo scudetto, ma dobbiamo affrontare questo campionato come hanno fatto lo scorso anno: partita dopo partita. Abbiamo tante belle sfide quest’anno e quattro competizioni. Ovviamente vorrei vincere anche il mio primo scudetto, sarebbe un bell’obiettivo personale ma come detto dobbiamo affrontare partita dopo partita. Non ho mai giocato contro di lui, ma ovviamente ho visto tante sue partite. Ha tanto talento, può fare la differenza nelle partite soprattutto difficili. Può fare gol, è molto creativo e siamo contenti di averlo con noi. Anche per me è bello essendo olandese, così possiamo giocare insieme”.

FOTO: Instagram Beukema