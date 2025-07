Beukema: “Grazie al Napoli spero di arrivare in Nazionale. Ndoye? Ci sentiamo quasi tutti i giorni”

25/07/2025 | 15:20:28

Sam Beukema si è presentato in conferenza stampa, le prime parole del difensore del Napoli giunto in Campania dopo una trattativa che vi abbiamo raccontato dal 13 marzo: “L’anno scorso il Napoli ha fatto una stagione incredibile quindi sono già molto contento di essere qui, con i campioni d’Italia. So che avremo tante partite e spero di aiutare la squadra, essere sempre disponibile, ho esperienza anche in Champions e posso aggiungere questo alla squadra ma abbiamo tanti elementi fortissimi e penso potremo fare molto bene. Un mio obiettivo è andare in nazionale, una delle ragioni per cui sono qui. Il Napoli è una grande squadra, gioca in Champions, lotta per lo Scudetto e spero di andare in nazionale, è un obiettivo ed un sogno. Ndoye? L’ho sentito, è uno dei miei migliori amici, come Ferguson, lo chiamo quasi ogni giorno dopo gli allenamenti. Lui sta bene. Difensore modello? Ora secondo me uno dei migliori è Van Dijk, fortissimo, moderno, un esempio, ma ce ne sono tanti, anche qui a Napoli abbiamo difensori forti e non vedo l’ora di iniziare con loro”.

FOTO: Instagram Beukema