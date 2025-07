Beukema al Napoli: siamo ai dettagli (quasi quattro mesi dopo!)

02/07/2025 | 23:24:34

Sam Beukema viaggia spedito verso il Napoli. Quasi quattro mesi dopo la nostra prima esclusiva del 13 marzo, fino a quei giorni il difensore centrale del Bologna mai era stato accostato al club di De Laurentiis. Definita una trattativa mediatica e basta, in realtà il Napoli non ha mollato di un centimetro, anche se sono stati accostati altri obiettivi mai realmente trattati dal club di De Laurentiis. Perché il Napoli voleva e vuole Beukema, in uno dei tanti aggiornamenti più recenti abbiamo anche aggiunto che l’idea era quella di avvicinarsi ai 30 milioni chiesti dal Bologna. E ora siamo davvero in vista dello striscione, ultimi metri per consegnare Beukema ad Antonio Conte.

