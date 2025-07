Beukema al Napoli: la nota ufficiale del club

Sam Beukema è un nuovo difensore del Napoli. Il centrale olandese, classe 1998, lascia il Bologna e approda in azzurro a titolo definitivo, in un’operazione che supera i 30 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Dopo l’annuncio del presidente De Laurentiis, arriva il comunicato del club campano: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sam Beukema dal Bologna FC 1909”.

