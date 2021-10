Beto: “Voglio vincere la Champions League. I miei idoli sono Eto’o e CR7. L’Inter? Per ora solo un’avversaria”

Beto, attaccante arrivato all’Udinese in estate, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del suo passato, presente e futuro. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Non ho mai avuto il sogno della Nazionale, io voglio vincere la Champions League. Sono contento di questa partenza, ma non abbiamo vinto e io voglio vincere sempre. Non mi aspettavo di partire così anche se credo molto in me stesso. Gotti mi dice di stare tranquillo e lavorare. E che sono nel club giusto per crescere e fare carriera. I miei idoli? Sono Eto’o e Cristiano Ronaldo. Tifavo Chelsea e Inter. Futuro in nerazzurro? Ora ci penso solo come avversaria”.

Foto: Twitter Udinese