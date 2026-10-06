Beto: “Sono cambiato rispetto a quando ero a Udine. Sono diventato più cattivo”

06/10/2026 | 17:00:36

Le parole di Beto a Sky Sport: “Mi piace tantissimo il Viola Park. Mi sto trovando benissimo. Sono cambiato, quando ero a Udine non avevo tanta esperienza. Adesso mi sento più tranquillo e ‘cattivo’ a fare le cose. La Serie A adesso penso sia più difficile, prima era più difesa e tattica. Sta diventando nuovamente bellissima. Abbiamo bisogno di gol, ma non solo i miei. Le persone mi ricordano sempre ‘Ti ho preso al Fanta’ ma sono abituato a questo. Mi piace molto come la squadra sta evolvendo, sta diventando squadra vera. Pellegrino? Molto contento per lui, mi ha accolto molto bene. Ascolta bene le cose che gli dico. Lui merita questi gol, ma anch’io non voglio rimanere indietro”.

foto x fiorentina