Beto: “Non sono lo stesso giocatore di Udine, ho voglia di gol e vittorie”

17/09/2026 | 15:43:31

Beto si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore della Fiorentina: “Ho tanta voglia di fare gol, ma la mia priorità è far sì che la squadra vinca. È più importante, noi abbiamo bisogno di vincere: abbiamo iniziato male ma adesso stiamo diventando squadra, più compatti e uniti. Penso al gol chiaramente ma prima alla squadra. La Premier? È uno dei campionati più competitivi, ma lo è anche la Serie A. Voglio portare intensità e aggressività, aiutando la squadra nell’attacco alla profondità. Questo è il mio calcio, fisico e aggressivo, inoltre voglio portare esperienza. Non sono lo stesso giocatore dei tempi dell’Udinese”.

foto x fiorentina