Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Sono molto felice non per il gol ma per i tre punti: abbiamo lavorato molto per raggiungere questa vittoria. Il ritiro è stato complicato ma la squadra è sempre stata unita e abbiamo lavorato molto. Sapevamo che in questa partita avevamo bisogno di un successo”.