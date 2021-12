Beto: “Ho toccato i 33 km/h sul secondo gol? Sono troppo lento…”

Protagonista nella gara contro la Lazio con una doppietta, Beto ha parlato ai microfoni di DAZN: “Io penso che sono un giocatore completo ma anche incompleto. Ho velocità, forza e un po’ di tecnica ma io voglio imparare da tutti questi attaccanti come Eto’o, Lukaku, Adriano. Giocavamo contro una squadra più forte di noi ma sapevo che questa esultanza la faccio quando io so che andiamo a vincere. Sul secondo gol ho toccato i 33 km/h? Sono troppo lento (ride ndr). Non lo sapevo. Che bel gol. Questo è un gol alla Beto. Esultanza, top”.

FOTO: Twitter Udinese