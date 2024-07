Beto: “Ho bisogno degli hater. Faccio gli screen e li tengo come motivazione”

Durante l’intervista concessa alla BBC, il centravanti dell’Everton, Beto, ha così parlato del tema haters: “Ne ho bisogno. quando dicono che non sono bravo faccio degli screenshots e li tengo come motivazione”. La prima stagione del centravanti in Premier si è chiusa con 37 presenze e 3 gol, tra campionato, Fa Cup e Carabao Cup.

Foto: Sito Everton