Betis Siviglia, ufficiale il prestito di Alfonso Pedraza dal Villarreal

Il Betis Siviglia, con un comunicato sul sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo dal Villarreal di Alfonso Pedraza, esterno sinistro capace di svolgere la doppia fase difensiva ed offensiva. Il classe 1996 di San Sebastian arriva in Andalusia con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. Cresciuto nelle giovanili del sottomarino giallo, ha esordito in prima squadra nel 2015, per poi essere ceduto in prestito prima a Lugo e Leeds nel 2016/2017, poi al Deportivo Alaves nel 2017/2018. Questo l’annuncio: “Il Real Betis Balompié ha aggiunto alla squadra il calciatore Alfonso Pedraza, in arrivo dal Villarreal. Il giocatore viene ceduto al club in prestito con diritto di riscatto. Con il suo ingaggio, il Real Betis acquista potenza, dedizione e versatilità sulla fascia sinistra”. Alfonso Pedraza potrebbe essere il sostituto di Junior Firpo che, secondo Marca, è nel mirino del Barcellona.

Foto Sito Ufficiale Betis Siviglia