Betis-Inter: minuto di silenzio per ricordare Mihajlovic. Nerazzurri con il lutto al braccio

In campo l‘Inter in amichevole contro il Betis Siviglia, per preparare la ripresa del campionato a gennaio. Prima della partita contro gli spagnoli, è stato commemorato un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, ex calciatore dei nerazzurri, con cui ha chiuso la carriera da giocatore e anche vice di Mancini, fino al 2008, sulla panchina, prima di cominciare la sua esperienza da allenatore.

L’Inter sta giocando anche con il lutto al braccio.

Questa la foto postata dai social del club, con la scritta Ciao Sinisa.

Foto: twitter Inter