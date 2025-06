Besiktas, Solskjaer: “Ci rinforzeremo sul mercato, ne abbiamo bisogno”

01/06/2025 | 23:30:46

Il tecnico del Besiktas Solskjaer ha parlato a Sport Digitale delle future mosse di mercato del club, che si è classificato quarto in classifica: “Non posso dire esattamente in quali ruoli acquisteremo giocatori, ma prenderemo qualcuno per difesa, centrocampo e attacco. Ne abbiamo bisogno. Dobbiamo acquistare giocatori che possano portare qualità sia negli allenamenti che in partita. Stiamo facendo delle riunioni, stiamo parlando. Dobbiamo portare i giocatori giusti”.

FOTO: Sito Besiktas