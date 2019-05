Besiktas, è ufficiale il riscatto di Ljajic: al Toro 6,5 milioni

Adem Ljajic resta ufficialmente al Besiktas. L’annuncio arriva direttamente dai canali del club turco che comunica come nelle scorse ore sia stata attivata l’opzione per il riscatto del fantasista serbo. Nelle casse del Torino finiranno 6,5 milioni di euro che il Besiktas verserà in tre soluzioni (fino all’estate 2021).

Foto: Twitter ufficiale Besiktas