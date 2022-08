Besaggio e il sogno Juve nato durante l’affare Cambiaso

Michele Besaggio ha coronato il suo sogno, quello di andare alla Juve. Inizialmente il trequartista classe 2002 rafforzerà l’Under 23 bianconera, ma sarà comunque una bella vetrina per mettersi in evidenza. Un interesse che vi avevamo svelato a fine giugno quando Juve e Genoa stavano trattando Cambiaso (che poi sarebbe finito in bianconero per poi essere smistato in prestito al Bologna) con Dragusin destinato al club rossoblù. Besaggio doveva essere coinvolto in quella trattativa, ma poi si è deciso di staccarla senza perderla di vista. Infatti, sono arrivati gli accordi.

Foto: twitter Genoa