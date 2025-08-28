Ufficiale: Beruatto è un nuovo giocatore dello Spezia

28/08/2025 | 11:30:21

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito dal Pisa Sporting Club, a titolo temporaneo con diritto e/o obbligo di opzione al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Pietro Beruatto. Classe 1998, Beruatto cresce nel settore giovanile della Juventus, per poi approdare in prima squadra al Vicenza, in Serie C, dove colleziona 12 presenze. Nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 prosegue la propria carriera, nella stessa categoria con la maglia bianconera della nuova Juventus Under 23, dove totalizza 49 presenze e mette a segno il primo gol tra i pofessionisti. Nella stagione 2020/2021 inzia la sua seconda esperienza con i colori del Vicenza, con cui esordisce in Serie B, per poi proseguire con la maglia del Pisa collezionando oltre 120 presenze nelle quattro stagioni successive, con un bottino personale arricchiato anche da tre reti e tredici assist, prima di passare alla Sampdoria nel gennaio 2025, per un totale di 16 presenze. Laterale sinistro duttile con un’importante esperienza nel campionato cadetto, Pietro Beruatto è pronto ad approdare nel Golfo dei Poeti con indosso la maglia numero 11. Benvenuto Pietro!”.

Foto: sito Spezia