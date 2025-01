Beruatto in uscita da Pisa, è in orbita Samp

Pietro Beruatto è in uscita dal Pisa, obiettivo concreto della Sampdoria. Come riportato in mattinata sia dal Secolo XIX che dal Tirreno, i lavori per il terzino sinistro stanno andando avanti in modo proficuo, con il placet del diretto interessato. Semplici lo aspetta a Genova sponda blucerchiata per affidargli la corsia mancina.

Foto: Instagram personale