Bertolini (vice Zanetti): “Recuperiamo Al Musrati e Nunez. Serdar è in dubbio”

06/11/2025 | 15:18:53

Il tecnico del Verona Alberto Bertolini ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro il Lecce: “Recuperiamo Al-Musrati e Nunez, rientri importanti. In dubbio Serdar per la botta a Como e Yellu per un risentimento, valutiamo domani. Non dobbiamo appellarci alla sfortuna, dobbiamo avere la concentrazione al massimo per 90 minuti. Sappiamo che continuando a fare questi numeri possiamo raccogliere punti. Abbiamo questa grande convinzione di continuare con la nostra identità anche a Lecce. Dobbiamo curare ancora meglio i dettagli. Non contano i punti che meriti, ma quelli che hai. Ci manca la costanza nei 90 minuti. Abbiamo dei cali che gli avversari riescono a capitalizzare al massimo. Siamo bravi in tanti momenti della partita e veniamo puniti nei piccoli errori che facciamo”.

instagram Verona