Bertolini (Verona): “Per noi era una gara bonus, ce l’avevamo quasi fatta. Sappiamo qual è il nostro obiettivo”

Alberto Bertolini , vice allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus-Verona. Queste le sue parole: “E’ stata dura, ce l’abbiamo messa tutta. Ce l’avevamo quasi fatta anche se il ritmo della Juventus è stato martellante. Il nostro obiettivo lo sappiamo bene quale è e le gare in cui dobbiamo prendere punti le sappiamo. Oggi era un bonus che per poco non abbiamo portato a casa”.

Una prestazione così vi dà positività in vista di Bologna? “Sì, abbiamo positività. Siamo sulla strada giusta. Sappiamo soffrire meglio rispetto a prima. Dobbiamo essere grintosi e avere voglia di ripartire. Per fare punti qui Lorenzo doveva parare tutto, come in parte ha fatto, e il gol di Suslov non doveva essere in fuorigioco di centimetri”. Vi siete sempre ripresi dopo alcune batoste e siete uno spogliatoio internazionale. Come fate a ripartire sempre?

“Crediamo nei nostri giocatori, ci alleniamo al meglio e cerchiamo di trasmettere i nostri lavori. La lingua del calcio è unica e il mister è bravo a farsi capire. Ci siamo sempre ripresi dalle batoste ma la strada è ancora molto lunga”.