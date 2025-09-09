Bertola: “Zanoli e Zaniolo portano qualità all’Udinese. Io voglio fare ancora meglio”

09/09/2025 | 22:00:38

Nicolò Bertola ha parlato ai canali ufficiali dell’Udinese, tornando sulla vittoria contro l’Inter: “Sono belle giornate. Adesso stiamo cercando di far ambientare i nuovi, poi devono rientrare i nazionali. Non vedo l’ora che il gruppo sia al completo per prepararci per Pisa. Zanoli e Zaniolo? Sono due begli innesti, ci portano qualità. Sono giocatori importanti che ci daranno sicuramente una mano, è positivo avere diversi italiani in rosa. Giusto prima gli stavo parlando un po’ della città, devono ancora trovare casa. no felice di aver giocato, ma penso di poter fare molto meglio. Un po’ ho sentito l’emozione, ma credo di aver fatto comunque abbastanza bene, spero di essere piaciuto”. Non manca però l’autocritica: “Contro il Verona ho fatto tanti errori, anche con la palla tra i piedi. L’emozione ha giocato un suo ruolo, ma il salto dalla Serie B si sente, ci vuole tempo per ambientarsi in un campionato così intenso. Poi a Milano è andata meglio, quando giochi contro squadre del genere ti esalti. Il loro gol l’ho rivisto tante volte, non dovevo andare a terra ma ero convinto Thuram tirasse. Il mister mi ha tolto perché ero ammonito, ma Calhanoglu non lo avevo nemmeno preso”.

Foto: Instagram Udinese