Bertola si presenta a Udine: “Mi ispiro a Nesta, Bastoni un punto di riferimento. Qui per il salto di qualità”

24/07/2025 | 16:10:38

Nicolò Bertola si presenta in conferenza stampa all’Udinese.

Queste le sue parole: “Scegliere l’Udinese è una responsabilità importante, è un club che ha una storia fatta di tanti campioni. Spero di poter ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Si sta provando la difesa a 4: “Nella mia breve carriera ho giocato anche a 4, meno che a 3, ma è un ruolo che penso di poter fare tranquillamente”.



Parli qualche lingua? Sei uno dei pochi italiani: “I ragazzi non italiani stanno un po’ imparando la lingua, quindi mi sto trovando bene. E’ anche un’occasione per imparare qualche lingua diversa”.

Come va con l’infortunio? “Manca poco, sto finendo la fase di recupero dopo la lesione al retto femorale”.

Ci descrivi le tue caratteristiche?

“Mi piace giocare con la palla tra i piedi, partire dal basso. Difensivamente posso crescere nella prima aggressione e nel gioco aereo, lì devo lavorare molto. Mi ritengo abbastanza veloce nonostante l’altezza, ma devo migliorare sotto tanti aspetti”.

Può essere lo step giusto per arrivare in nazionale maggiore?

“Sicuramente, la nazionale è il sogno di tutti coloro che giocano a pallone, l’Udinese è la scelta giusta. Sono usciti tanti campioni che hanno vestito anche la maglia della nazionale. Mi reputo un giocatore che può dare tanto e che deve esprimere tutto il suo potenziale”.

Arrivi dopo l’addio di un pilastro della difesa come Bijol, tra i giocatori in rosa chi può essere il tuo modello?

“Bijol è stato un pilastro della difesa, un leader. Però anche quest’anno c’è un leader come Solet, prendo tanto spunto da lui perchè è il mio ruolo, ma imparo anche dagli altri”.



In un’intervista hai detto che ti ispiri a Nesta, oggi chi è il difensore più forte della A?

“Dico Bastoni, gioca nel mio ruolo, difende molto bene e sa giocare il pallone”.



Hai parlato con Pio Esposito che è rientrato all’Inter e che anche lui vivrà per la prima volta la Serie A?

“Ci sentiamo spesso, l’ho guardato al Mondiale per Club, gli faccio un grande augurio. Ci diciamo sempre che dobbiamo lavorare molto, speriamo di incontrarci in campo e battagliare. Spero di vincere in caso ovviamente”.

Foto: Instagram Udinese