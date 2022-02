Berti: “Il Milan ha poche chance di vincere il derby”

Vigilia del Derby di Milano. Fischio d’inizio fissato per domani, sabato 5 febbraio, alle ore 18:00. Lo storico interista, Nicola Berti, parla alla Gazzetta dello Sport della gara di domani: “Onestamente vedo poche chance per il Milan. Il centrocampo di Inzaghi è troppo più forte e affiatato. I tre di Inzaghi si muovono come su una scacchiera. Ci mettono un’intensità e un’armonia tali che dubito il Milan possa reggere il confronto. Il protagonista sarà Barella. È una forza della natura, uno di quelli che infiammano il pubblico e viaggiano sempre a ritmi forsennati”.

FOTO: Sito Ufficiale Inter