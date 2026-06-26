Berti: “Grazie alla Cremonese provo tante emozioni. Come prima cosa ho chiamato i miei genitori”

26/06/2026 | 19:03:57

Tommaso Berti ha iniziato una nuova avventura con la Cremonese, le prime parole al sito ufficiale: “Ne provo tante di emozioni e tutte sicuramente positive, sono felice di essere qui e di essere arrivato fin da subito perché avrò tempo di integrarmi e conoscere i miei nuovi compagni. Le prime persone che ho chiamato sono stati i miei genitori. Ho vissuto dieci giorni indimenticabili con emozioni grandissime e incredibili, perché penso che giocare per l’Italia sia il sogno più grande di qualsiasi giocatore italiano. In più abbiamo vinto due partite e ho avuto la fortuna di allenarmi con campioni come Donnarumma e Pio Esposito, oltre a tanti compagni fortissimi. Più che sogno, il mio obiettivo è quello di stare bene e fare ciò che mi piace. Per ora ci sto riuscendo e con il tempo spero di raggiungerne anche altri”.

foto sito cremonese