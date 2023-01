Berthold sul caso Juve: “La situazione mi fa un po’ pena”

Dopo i quindici punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri, Thomas Berthold, ex Bayern Monaco e Campione del Mondo a Italia ’90 ha così parlato ai microfoni di 1 Football Club del caso Juventus: “La situazione della Juve mi fa un po’ pena: mi chiedo come sia possibile questo. In Germania o in Inghilterra non giochi più, ti buttano fuori dal campionato e ricominci dalla Quinta Divisione. In Europa ci sono delle regole e comanda la Lega che gestisce diritti TV e marketing, con l’Italia è la differenza più grave. In Serie A i diritti sono gestiti male, in B ed in C non arriva niente”.

Foto: Twitter Juventus